A prefeitura de Porto Alegre entregou à comunidade, nesta quarta (29), as obras de qualificação eleitas como prioritárias pelo Orçamento Participativo da rua Irineu Francisco da Silva, em Belém Novo. Esta foi a última de um conjunto de cinco ruas concluídas do lote 1 do Plano de Requalificação de Vias. A obra contemplou pavimentação, drenagem e passeio publico, com investimento de R$ 490.198,48.

