Obra de Vivaldi inspira evento no Master Premium Gramado

O Master Premium Gramado recebe no dia 17 deste mês, às 19h30, o evento 4Estações, um delicioso encontro de música e gastronomia inspirado na obra de Vivaldi. Em uma verdadeira mistura de aromas, sabores e boa música, o jantar terá a apresentação de um quinteto de cordas, com o solista Ariel Polycarpo e regência do maestro Marcelo Nadruz.

No menu executado pelo chef Marcelo Teixeira, da Rede Master de Hotéis, um prato para cada estação do ano harmoniza com vinhos e espumantes Castellamare.

O evento é uma criação da jornalista Rejane Martins, que há 13 anos está à frente do Mesa de Cinema, projeto que reúne cinema e gastronomia. Informações e reservas pelo fone (51) 98029-1235 ou pelo e-mail mesaprodutora@gmail.com.

