Obra do Dmae deixa o bairro Pedra Redonda sem água nesta quarta-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai interligar redes de água, nesta quinta-feira (18) em outro ponto da avenida Coronel Marcos, seguindo o cronograma das obras de adequação do Sistema de Abastecimento Tristeza. Os trabalhos serão realizados na altura do número 419, e o abastecimento fica interrompido, a partir das 9h, no bairro Pedra Redonda. A estimativa é de que o sistema só comece a se normalizar durante a noite de quinta. Se chover, o serviço será transferido para outra data.

No retorno do abastecimento, poderá ocorrer turbidez e cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão da água. Os consumidores podem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.

