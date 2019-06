Obra do Largo dos Açorianos está em fase final de conclusão

As obras do Largo dos Açorianos, no Centro de Porto Alegre, estão em fase final de conclusão, segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smam) porém ainda não há uma data para a inauguração do espaço.

No dia 3 de outubro de 2016 foi assinada a ordem de início da reurbanização com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda, vencedora do processo de licitação.

A estrutura que teve custo de R$ 5,4 milhões estará pronta em breve e terá dois espelhos d’água em níveis distintos, interligados por uma queda d’água.

As obras

No local, já foi concluída a recuperação de dois monumentos históricos: a Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos localizado próximo da avenida Loureiro da Silva. Os recursos são provenientes do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente que tem a finalidade de prestar apoio financeiro a atividades, obras, projetos, serviços e equipamentos para o aparelhamento, aperfeiçoamento, e modernização da gestão ambiental na cidade. O projeto prevê passeios com acessibilidade, taludes e escadarias e a colocação de bancos e lixeiras.

A Ponte de Pedra, uma das atrações do Largo dos Açorianos, foi construída em 1848 no governo do então presidente da Província, Luis Alves de Lima e Silva (futuro Duque de Caxias) e nos últimos anos apresentou problemas ocasionados por infiltrações de águas pluviais, vandalismo (pichações) e pelo elevado nível do lago, que deixava parte dos pilares submersos o que provocou danos na estrutura. A Ponte de Pedra, também chamada de Ponte dos Açores, é composta por três arcos plenos, apoiados em duas fundações enterradas nas margens do antigo riacho e sobre dois pegões de pedra aparelhada.

