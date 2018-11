As obras de transposição do poliduto da Transpetro, no km 9 da ERS-118, em Sapucaia do Sul, seguem dentro do cronograma, com 75% dos trabalhos já concluídos. Nesta semana, dez vigas com 30 metros de comprimento foram instaladas nos dois viadutos centrais (cinco em cada), atualmente em construção.

