O livro histórico-biográfico Ildefonso Soares Pinto e sua contribuição ao Estado na Primeira República, de autoria do jornalista Mário Xavier, tem lançamento marcado para o dia 15, às 18h, no segundo andar do Memorial do Rio Grande do Sul, na Sala Múltiplos Usos, na Praça da Alfândega – Centro Histórico de Porto Alegre. A obra é prefaciada pelo embaixador Colbert Soares Pinto Junior.

Deixe seu comentário: