Seis meses após o grande incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris, o trabalho de restauração ainda não começou devido a um atraso nas obras estruturais, e a data oficial de reabertura ainda será determinada, disseram autoridades nesta terça-feira (15). O incêndio de 15 de abril causou o desabamento do teto e do pináculo do marco gótico.

