Obras da avenida Tronco são retomadas

A Prefeitura de Porto Alegre retomou nesta quinta-feira (21), as obras da avenida Tronco, paralisadas desde 2016. A retomada foi possível graças às negociações da prefeitura com a Caixa Econômica Federal para remanejar cerca de R$ 15 milhões de recursos do financiamento das contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento (BNDES/CPAC).

