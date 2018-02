O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o presidente do Banrisul, Luiz Gonzaga Mota, assinaram o contrato de financiamento de 120 milhões de reais que vai permitir a retomada das obras da Copa. O ato ocorreu no Paço Municipal, em cerimônia que reuniu representantes de empresas, de entidades da construção civil e do Legislativo Municipal e do Estado.

