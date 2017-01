Obras da Penitenciária Estadual de Guaíba serão concluídas no segundo semestre

O término das obras de construção da Penitenciária Estadual de Guaíba ocorrerá no início do segundo semestre deste ano. É o que aponta o levantamento realizado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários apresentado ao secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer em reunião com prefeito de Guaíba, José Francisco Sperotto, e a superintendente da Susepe, Marli Ane Stock.

Para Schirmer a abertura da penitenciária é estratégica para atender às demandas emergenciais do sistema carcerário. “As obras serão vistoriadas e fiscalizadas para que o padrão buscado seja atingido e os prazos mantidos”, assegurou.

A construção da Penitenciária Estadual de Guaíba é objeto de um convênio entre Estado e União, através do Ministério da Justiça/DEPEN e Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal. A nova unidade prisional atenderá ao regime fechado para 672 vagas e a área total a ser construída será de 6.982,05 metros quadrados.

As obras iniciaram em dezembro de 2010 e foram prorrogadas por dois termos aditivos, em 2014 e 2016, para que a construção seguisse os padrões desejados. A retomada das obras deu-se em dezembro de 2016, quando foi publicado o 2º aditivo contratual.

Técnicos da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e da Susepe darão início ao acompanhamento contínuo dos trabalhos determinado pelo secretário. A primeira vistoria da obra está marcada para a próxima semana.

Comentários