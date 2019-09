Com um total de 1,7 quilômetros, as obras de conclusão da ciclovia da Av. Ipiranga, na capital, começarão nesta terça-feira (03). O trecho revitalizado está entre a Av. Cel. Lucas de Oliveira com a Ipiranga. Já o trecho total se estende até a Av. Salvador França.

Atualmente, Porto Alegre conta com 48 quilômetros reservados às bikes.