As obras para conclusão da ciclovia da avenida Ipiranga começam nesta terça-feira, 3, às 11h, na esquina da Lucas com Ipiranga, em Porto Alegre. O trecho, de 1,7 km, se estende da avenida Salvador França até a avenida Cel. Lucas de Oliveira. Durante o início das obras será realizada vistoria no local. O serviço é uma contrapartida do Iguatemi pela expansão do shopping.