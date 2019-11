Obras de pavimentação terão financiamento de até 50 milhões de reais

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (4), o projeto de lei complementar do Executivo (PLCE 017/19) que autoriza a contratação de crédito com o Banco do Brasil no valor de até R$ 50 milhões. O recurso será alocado ao Programa Eficiência Municipal, para financiar obras de infraestrutura viária, especialmente de pavimentação. Deverão ser recuperados aproximadamente 480 mil metros quadrados de leito viário da cidade.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o valor total previsto para o investimento alcança R$ 62 milhões, sendo que R$ 12 milhões serão de recursos próprios do Município. “Conforme o cadastro viário, atualizado até 2007, Porto Alegre possui 1.155 quilômetros pavimentados com revestimento asfáltico, que representam 42% da extensão da malha viária”, explica.

Marchezan, pondera, no entanto, que estudos da DGCVU (Divisão Geral de Conservação de Vias Urbanas) mostra que aproximadamente 10% da área desses pavimentos estão em más condições. “Isso se deve ao tempo dos pavimentos, que já ultrapassam a vida útil esperada de dez anos, e ao considerável aumento de volume de tráfego”, argumenta.

Nos últimos dez anos, a média anual de aplicação de recursos no Programa de Recuperação de Pavimentos foi de R$ 10 milhões. Para recuperar a área já diagnosticada, são necessários R$ 140 milhões. “Vias em mau estado de conservação influenciam a ocorrência de acidentes. Também se refletem no conforto e na economia, pois pavimentos degradados podem elevar os custos de manutenção dos veículos, como também reduzir a capacidade de fluidez do trânsito”, diz Marchezan.