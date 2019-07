Obras de revitalização na Praça Timbaúva estão avançando

Iniciadas há cerca de 15 dias, as obras de revitalização da Praça Timbaúva, no bairro Rubem Berta, começam a ganhar forma. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), que coordena os trabalhos, as obras foram viabilizadas a partir de doação da empresa Melnick Even Acácia Empreendimentos Imobiliários. A previsão é que as intervenções, com custo de aproximadamente R$ 100 mil, se estendam por 60 dias.

Localizada no encontro das ruas Irmão Faustino João e Sebastião do Nascimento, o local irá receber passeios em concreto com 54 metros de extensão e largura de 1,5 metro, quatro bancos com encosto, fradinhos e área de recreação infantil, com balanço, estrutura metálica em Y e gangorra tripla. Em uma área de 136 metros quadrados, com dimensões de 15m por 9m, será instalada ainda academia de ginástica para a comunidade.

