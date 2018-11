Obras do Clínicas têm cronograma alterado

Os dois anexos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão com 93% de sua estrutura física pronta. O prazo de entrega era pra dezembro deste ano, mas o cronograma as obras sofreu alguns ajustes a pedido da construtora. A previsão é que os novos prédios sejam concluídos no primeiro semestre de 2019. Do total do contrato da obra, 20% são equipamentos de alta complexidade.

