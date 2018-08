Dmae adia obras que interromperiam o abastecimento de água em dez bairros de Porto Alegre nesta quarta-feira

Foi cancelada, por motivos técnicos, a interligação de adutoras de 600 milímetros de diâmetro que o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) havia programado para esta quarta-feira (29), na Zona Leste de Porto Alegre. Para a realização dos trabalhos, o abastecimento de água seria interrompido às 6h nos bairros Agronomia, Aparício Borges, Bom Jesus, Itu-Sabará, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Partenon, São José, Vila Jardim e Vila João Pessoa.

A previsão era de que o abastecimento fosse normalizado a partir da madrugada desta quinta-feira (30), podendo retornar mais tarde nas partes mais altas e nas pontas do sistema de distribuição. O serviço será remarcado e divulgado com antecedência, segundo o Dmae.

Alteração de cor

De acordo com o Dmae, quando há falta de água, no retorno do abastecimento pode ocorrer turbidez e alteração de cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da tubulação pela pressão. Se isso acontecer, o consumidor deve ligar para o telefone 156, opção 2, e registrar o endereço da ocorrência para ser feita a lavagem da rede ou do ramal.

Esgoto

Com o objetivo de aumentar a coleta e o tratamento de esgoto na Zona Norte de Porto Alegre, o Dmae está implantando redes coletoras finas de esgoto no entorno da avenida Assis Brasil, na Zona Norte da Capital. Essas intervenções farão com que o esgoto sanitário coletado de parte dos bairros Vila Ipiranga e Passo d’Areia deixem de ser lançados na rede pluvial.

Segundo o diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, após a conclusão dessas obras, o esgoto sanitário passará a ser tratado na Estação de Tratamento de Esgotos Navegantes, beneficiando de forma direta cerca 12 mil pessoas na região e de forma indireta toda a população de Porto Alegre.

O investimento de R$ 14,7 milhões é oriundo de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). Até o momento, as obras estão 80% concluídas. Dos 25 mil metros de canalizações, foram implantados 20 mil metros e 1,34 mil ligações de esgoto cloacal. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2019.

A EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação) faz desvios na região. Em razão da realização das obras, a rua Luiz Cosme segue com bloqueio total entre as ruas André Guillen e Geraldo de Souza Moreira. O desvio é realizado pelas ruas Acélio Daudt, Geraldo Souza Moreira, Luiz Cosme e André Guillen. As linhas B51 e 525 tiveram os seus itinerários alterados.

