Obras e manutenção envolvem 30 frentes de trabalho nesta semana em estradas gaúchas

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) mobiliza 30 frentes de trabalho para obras e manutenção nas estradas controladas pela empresa. Os trabalhos ocorrem entre esta segunda-feira (5) e sexta-feira (9). As frentes estarão distribuídas entre as seguintes rodovias: ERS-239, RSC-453, ERS-240, ERS-122, ERS-115, ERS-040, RSC-287, ERS-135, ERS-235, ERS-129, ERS-474, RSC-453, ERS-130.

Serão 14 frentes de trabalho executando obras – acarretando mudanças no tráfego – e outras 16 nas ações como roçada, limpeza e pintura.

Números do tráfego

Para os usuários de smartphone (Android e iOS), a EGR oferece um aplicativo para o acompanhamento do fluxo de veículos nas 14 praças da empresa.

Além de apresentar os números do tráfego em tempo real, o aplicativo ainda dispõe de uma tabela de tarifas e a localização de cada um dos pedágios. Para instalar o aplicativo, basta visitar a Play Store (Android) ou App Store (iOS) e pesquisar por “EGR”.

O aplicativo EGR foi desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). No site da empresa, a mesma ferramenta também está disponível, pelo linkhttp://www.egr.rs.gov.br/emtemporeal.

Abaixo os locais onde vão estar as equipes:

ERS-239, entre Novo Hamburgo e Taquara: entre os kms 29 e 32, com estreitamento de pista

ERS-129/130, entre Lajeado e Guaporé: no km 73, sem alterações no trânsito

RST-453, entre Estrela e Garibaldi: no km 76, com estreitamento de pista

ERS-240, entre Vila Scharlau e Montenegro: entre os kms 0 e 30, com estreitamento de pista

ERS-122, entre ERS-240 e São Vendelino: entre os kms 0 e 40, com estreitamento de pista

ERS-115, entre Gramado e Taquara: no km 09, com estreitamento de pista

ERS-115, entre Gramado e Taquara: no km 27, com estreitamento de pista

ERS-115, entre Gramado e Taquara: no km 29, com estreitamento de pista

ERS-040, entre Viamão e Pinhal: entre os kms 11 e 94, com estreitamento de pista

RSC-287, entre Santa Cruz do Sul e Tabaí: entre os kms 31 e 54, com estreitamento de pista e fluxo intercalado de veículos

RSC-287, entre Santa Cruz do Sul e Tabaí: entre os kms 85 e 95, com estreitamento de pista e fluxo intercalado de veículos

RSC-287, entre Santa Cruz do Sul e Vila Paraíso: no km 157, com estreitamento de pista e fluxo intercalado de veículos

RSC-287, entre Santa Cruz do Sul e Tabaí: entre os kms 97 e 101, com estreitamento de pista

ERS-135, entre Passo Fundo e Erechim: entre os kms 63 e 78, com estreitamento de pista e fluxo intercalado de veículos.

ROÇADA

ERS-239: Uma equipe

ERS-122: Três equipes

ERS-235: Uma equipe

ERS-129: Uma equipe

ERS-135: Uma equipe

RSC-287: Uma equipe

CONSERVAÇÃO

ERS-122: Uma equipe para limpeza de canaletas

ERS-239: Uma equipe para limpeza e pintura de pontes

ERS-115: Uma equipe para limpeza de canaletas

ERS-474: Uma equipe para serviços gerais

ERS-040: Uma equipe para serviços gerais

RSC-453: Uma equipe para serviços gerais

RSC-129/ERS-130: Uma equipe para serviços gerais

RSC-287: Uma equipe para serviços gerais

Comentários