Em decisão liminar, a 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo deu um prazo de 15 dias para que a Universidade de São Paulo e o Estado de São Paulo façam obras emergenciais no Museu do Ipiranga, na Zona Sul da capital, para evitar uma tragédia como a que ocorreu com Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi totalmente destruído em incêndio ocorrido em setembro.

Deixe seu comentário: