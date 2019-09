Manutenções causam congestionamento na Avenida Ipiranga na manhã desta quinta-feira (26). Duas faixas com sentido ao Centro estão bloqueadas em frente do hospital da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), entre a rua Cristiano Fischer e Salvador França. A alternativa para os motoristas é seguir pela Avenida Bento Gonçalves ou Protásio Alves.

