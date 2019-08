Obras na BR-290 geram 7 quilômetros de lentidão

Motoristas que transitavam pela freeway tiveram uma dor de cabeça na tarde desta quinta-feira (22). Isso porque uma obra na ponte do Saco da Alemoa gerou transtornos e lentidões próximo ao km 100 da BR-290. O bloqueio de uma faixa no sentido interior-Capital provocou cerca de sete quilômetros de congestionamento.

A causa de tantos problemas seria uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em uma rede adutora com vazamento. A faixa da direita está interrompida na região para que as equipes do departamento realizem o conserto. Embora haja previsão de liberação apenas para a quarta-feira (28), a obra ainda pode ser concluída antes.

Além dos transtornos citados, as ilhas das Flores, do Pavão, da Pintada e dos Marinheiros estão com o abastecimento de água interrompido. A previsão é de que a situação se normalize durante a noite.

Deixe seu comentário: