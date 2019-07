Obras na ponte do Guaíba são finalizadas e trânsito é liberado

Na tarde deste domingo (21), as obras que causaram o bloqueio na ponte do Guaíba, em Porto Alegre, foram finalizadas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já foi liberado na região. Durante o final de semana, o tráfego parcial causou congestionamentos na Região Metropolitana.

Os bloqueios aconteceram em razão às obras de recuperação no asfalto da ponte. Os trabalhos contemplam os 58 metros de extensão do vão móvel e as quatro faixas de rolamento do trecho. A ponte tem toda a base de metal, por isso, a retirada do asfalto com problemas e a colocação de um novo acabam sendo processos de difícil execução. Conforme a concessionária que administra o trecho, o serviço resultará em uma durabilidade maior do asfalto, o que deve diminuir a necessidade de reparos futuros.

