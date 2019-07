Obras no corredor de ônibus da Protásio Alves tem data de término anunciada

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre terá início, nesta quinta-feira (18), as obras para a instalação de barreiras de concreto no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves. Ao todo estão previstas 814 unidades, no trecho entre o Hospital de Clínicas e o Colégio Santa Inês, totalizando 1635 metros. No total, seis estações com uma média de 250 metros de extensão cada receberão o serviço.

A estação próxima ao Hospital das Clínicas deverá ser a primeira a receber as barreiras e servirá como teste para realização dos serviços que devem ocorrer sempre de quinta a domingo. A previsão de conclusão para essa primeira etapa é no domingo (21). A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), informa que caso seja constatado grande impacto no trânsito, os dias de trabalho serão reprogramados.

“A equipe técnica da secretaria organizou o cronograma inicial de forma que a mobilidade urbana nas regiões das obras tenha o menor impacto possível, utilizando os finais de semana. Caso a interferência no trânsito tenha muito impacto, os dias serão replanejados”, destaca o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

A previsão é de aproximadamente três meses para a instalação nas seis estações.

Deixe seu comentário: