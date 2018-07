Está previsto para o mês que vem o início das obras finais de reconstrução do segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, parcialmente destruído por um incêndio em 2013. O trabalho deve começar pelas escadas não afetadas pelas chamas mas que estão no PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio).

