Obrigatoriedade do simulador para tirar CNH cai em todo Brasil; Rio Grande do Sul é única exceção

Simulador no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o uso do simulador nas aulas segue sendo obrigatório para quem deseja tirar a CNH. A decisão liminar, divulgada em agosto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), foi dada após uma ação movida pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do estado (SindiCFC-RS). Essa solicitação havia sido negada em primeira instância.

Na época em que as alterações para habilitação foram anunciadas, o governo disse que elas tinham como objetivo desburocratizar esses processos e reduzir custos.

O secretário-executivo do ministério, Marcelo Sampaio, disse que esperava que autoescolas que saíram do mercado pudessem voltar com o fim do simulador, o que, segundo ele, também deve contribuir para baixar os custos para tirar habilitação.