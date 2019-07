Peça teatral Obs.cenas estreia no Estúdio Stravaganza

Estreia no projeto Teatro de Quinta a peça Obs.cenas, no Estúdio Stravaganza, nessa quinta-feira (04), às 20h. A peça teatral é sobre o universo da obscenidade, com atuação de Arlete Cunha e Marco Fronchetti, e textos de Hilda Hilts.

O espetáculo vai ocorrer em todas as quintas desse mês, nos dias 04, 11, 18 e 25. O Estúdio Stravaganza fica localizado na rua Dr. Olinto de Oliveira, número 64, bairro Santana. O valor para assistir a peça é R$ 40,00, com meia-entrada para estudantes, idosos, classe artística e todos os novos contemplados com a Leia da Meia-Entrada. Obs.Cenas tem duração de 55 minutos.

Sinopse

O espetáculo fala sobre um escritor em crise tentando criar uma obra pornográfica e uma escritora refletindo sobre a velhice e a solidão. O ato de escrever como possibilidade de jogar com os limites da linguagem. A constatação que a lucidez sobre a vida constitui a verdadeira obscenidade.

