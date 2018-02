Observado de perto pelo técnico da Seleção Brasileira, o Grêmio já treina para o jogo de volta contra o Independiente pela decisão da Recopa Sulamericana

Com foco total no jogo de volta da decisão da Recopa Sulamericana contra o Independiente (Argentina), nessa segunda-feira o Grêmio intensificou os preparativos para a partida, que será disputada às 21h45min desta quarta-feira na Arena. A atividade foi conferida de perto pelo técnico Tite, da Seleção Brasileira.

Em campo reduzido do centro de treinamentos Luiz Carvalho, o comandante tricolor Renato Portaluppi ajustou os detalhes da equipe, enquanto o preparador de goleiros Rogério Godoy fazia um trabalho específico com os arqueiros. Os atletas foram divididos em três equipes, que se revezavam: enquanto uma aguardava a sua vez, as outras duas se enfrentavam na movimentação em dois toques, até a busca pela conclusão ao gol adversário. Em seguida, alguns atletas treinaram cobranças de penalidades.

Já na reta final, os portões foram fechados à imprensa. Com a exceção dos volantes Arthur e Ramiro (suspenso por expulsão na final da Copa Libertadores), os demais 22 inscritos estão relacionados para a finalíssima. A dúvida fica por conta do goleiro-reserva Bruno Grassi, que deixou o treino mais cedo por lesão. O grupo retoma os preparativos na tarde de terça-feira, na Arena, com a primeira novamente sem acesso para jornalistas.

Em busca do bi

O primeiro confronto contra o Independiente, disputado na semana passada em Buenos Aires, terminou em 1 a 1. Como o regulamento não prevê gol qualificado fora de casa, em caso de novo empate o jogo avançará para a prorrogação e, se necessário, para a decisão nos pênaltis.

Uma vitória simples (ou nos pênaltis) dará o bicampeonato do torneio ao Mosqueteiro, que venceu a edição de 1996 sob a batuta de Luiz Felipe Scolari (Campeão da Libertadores do ano anterior), ao bater o mesmo adversário argentino por 4 a 1, em partida única no Japão.

Deixe seu comentário: