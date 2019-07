Um mapa da rede de educacional do Estado do Rio Grande do Sul será lançado nesta terça-feira, 16, pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT). O evento será às 9h, no Salão Júlio de Castilhos, primeiro andar da Alergs.

Deixe seu comentário: