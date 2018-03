Observatório gaúcho da carne é apresentado no Palácio Piratini

O Observatório Gaúcho da Carne foi lançado nesta quinta feira (15), as 11h30, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O OGC, surge a partir de uma demanda das entidades representativas da pecuária gaúcha, levada ao Secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, tendo como apoiadores formais do projeto além da Seapi-RS, a Farsul, Fundesa e Sicadergs, com o apoio de demais entidades representativas do setor pecuário gaúcho, universidades e instituições afins e relevantes do setor, que solicitavam por ferramentas que ajudassem no desenvolvimento e valorização da pecuária gaúcha a partir de um núcleo de inteligência setorial.

O OGC contribui para reduzir a assimetria de informações entre os elos da cadeia produtiva da carne bovina, ao reunir o big data da pecuária do Rio Grande do Sul e transformá-lo em informação e conhecimento. Por meio de uma abordagem inovadora, o Observatório não coleta dados, e sim conecta grandes volumes de dados homologados, obtidos das mais diversas fontes públicas oficiais e/ou acreditadas, transformando-os em informações que passam a ter significado, e apresentando-as em painéis analíticos de fácil consulta, permitindo a compreensão das atividades realizadas pelo setor produtivo desde o nascimento dos animais até a exportação dos produtos gaúchos.

Lançado durante a Expointer 2017, para ser entregue em março de 2018, o OGC é oferecido como uma grande inovação para a pecuária gaúcha, por meio de um website de livre acesso na internet, acessível a todos, ajudando a uniformizar as informações e permitindo uma melhor compreensão deste setor tão tradicional e importante para a economia do Estado.

“O Observatório Gaúcho da Carne se propõe a conquistar o espaço de entendimento do setor pecuário gaúcho, onde a informação extraída constrói a confiança por meio da transparência. Teremos dados coletados e conectados agilmente, de fácil acesso, onde se poderá realizar uma radiografia permanente e fiel do setor, para que se possa auxiliar, com estas informações, ao desenvolvimento de políticas de fomento, para maior qualidade da carne e consequente prospecção de novos mercados”, avalia o secretário da agricultura, Ernani Polo.

Deixe seu comentário: