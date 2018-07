Oceanos livres de impactos humanos

Uma parcela de apenas 13% dos oceanos do planeta ainda pode ser classificada hoje como “vida marinha selvagem” – isto é, intocada por influências humanas -, de acordo com um novo estudo publicado nesta quinta-feira (26), na revista científica Current Biology. De acordo com os autores da pesquisa, o trabalho é a primeira análise sistemática da vida marinha selvagem com abrangência global.

