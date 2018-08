Ocorre neste domingo, em Porto Alegre, o maior circuito de corridas de rua da América Latina

O Iguatemi Porto Alegre recebe, neste domingo, 19 de agosto, a primeira etapa do maior circuito de corridas de rua da América Latina, o Santander Track & Field Run Series. Com provas de 5 e 10 quilômetros, o percurso tem início às 8h e passa pelas principais avenidas do bairro Passo D’areia – Av. Nilo Peçanha e Av. João Wallig –, com largada e chegada no estacionamento externo do Shopping Iguatemi.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.tfsports.com.br, pelo app TFSports ou na loja Track&Field do Iguatemi Porto Alegre até 18 de agosto. A retirada do kit – composto por uma camiseta Thermodry®, sacola do evento e outros itens – deve ser feita a partir desta quinta-feira (16) na loja da marca no Iguatemi (piso 1). A Track&Field também oferecerá desconto de 15% para os corredores em itens selecionados, válido durante a retirada de kits.

Sobre o Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series (STFRS) oferece mais de 60 etapas em 20 estados, espalhadas por mais de 40 cidades. As provas contam com percursos de corrida e caminhada, que variam entre 4km, 5km, 6km, 8km, 10 km, 15km, 16km e 21km.

O Circuito se destaca pelos seus diferenciais, pois todas as etapas são realizadas em um Shopping Center, que disponibiliza o estacionamento gratuito e toda sua estrutura para comodidade dos atletas.

Outra qualidade do circuito STFRS é o número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes e um percurso mais adequado para aqueles que buscam melhorar sua performance ou se iniciar no mundo da corrida.

