O Conselho de Administração do Bradesco aprovou a indicação de Octavio de Lazari Junior para assumir a presidência-executiva do banco, em substituição a Luiz Carlos Trabuco, de acordo com fato relevante publicado nesta segunda-feira (5). Lazari, de 54 anos, atualmente é vice-presidente do Bradesco e presidente do Grupo Bradesco Seguros, cargo que continuará ocupando.