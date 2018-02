Octavio de Lazari Junior vai assumir presidência do Bradesco

O conselho de administração do Bradesco aprovou a indicação de Octavio de Lazari Junior, de 54 anos, para assumir a presidência-executiva do banco, em substituição a Luiz Carlos Trabuco, de acordo com fato relevante publicado nesta segunda-feira (5). Lazari é atualmente vice-presidente do Bradesco e presidente do grupo Bradesco Seguros, onde permanecerá exercendo também essa função.

“Seus méritos pessoais são reconhecidos entre seus companheiros e merecerá deles toda distinção, mantendo-se a linha de continuidade e renovação, o que será fundamental para assegurar a posição de destaque que o banco detém nos cenários financeiros nacional e internacional”, disse o banco.

Trabuco continuará na presidência do conselho e cumprirá o seu atual mandato como presidente até a primeira reunião do conselho, a ser realizada após a próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para 12 de março, disse o banco em fato relevante.

Em outubro do ano passado, Lázaro de Mello Brandão renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração do banco e passou o bastão para Trabuco, abrindo brecha para o mercado especular quem seria o próximo presidente do banco.

Trabuco havia sinalizado que o escolhido viria da diretoria-executiva — mais especificamente, um dos sete vice-presidentes. Apesar de “recém-chegado” ao quadro executivo do banco, tendo assumido a Bradesco Seguros em maio do ano passado, Lazari era um dos mais cotados para a presidência.

Lazari ocupava o cargo que já foi de Marco Antonio Rossi, que faleceu em novembro de 2015 em um acidente aéreo e era apontado como sucessor natural de Trabuco.

O Bradesco também anunciou que os atuais vice-presidentes-executivos Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas foram escolhidos para compor o conselho de administração, e seus nomes serão submetidos à aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

Carreira

Graduado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco, Lazari possui especializações pela FIA (Fundação Instituto de Administração), FGV (Fundação Getulio Vargas) e Fundação Dom Cabral.

Iniciou a carreira em 1978 como contínuo (“office-boy”) de uma agência Bradesco, onde se tornou gerente.

Em 1998, passou a atuar na área de crédito, chegando a diretor e respondendo pelos segmentos corporate, pequenas e médias empresas e varejo.

Em 2010, foi promovido ao cargo de diretor departamental, responsável pelo departamento de Empréstimos e Financiamentos.

Em 2012, foi alçado à diretoria executiva e, em 2017, a diretor executivo vice-presidente e diretor-presidente do Grupo Bradesco Seguros.

Foi também presidente do conselho diretor da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) por dois mandatos consecutivos.

Lucro líquido

O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de R$ 4,862 bilhões no quarto trimestre de 2017, cifra 10,9% maior que no mesmo intervalo do ano anterior, de R$ 4,385 bilhões. Em relação ao resultado dos três meses anteriores, de R$ 4,810 bilhões, o montante foi 1,1% superior.

O lucro de R$ 4,862 bilhões, ficou em linha com as projeções de analistas do mercado.

