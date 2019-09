Odair exalta comprometimento do grupo de jogadores e busca nível de atuação maior para conquistar a Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Em meio a análise dos aspectos da vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, o técnico Odair Hellmann fez questão de prolongar uma de sua respostas durante a entrevista coletiva, no Beira-Rio, para fazer um agradecimento especial. O comandante exaltou o nível de comprometimento dos jogadores que até as últimas semanas, disputavam três competições simultâneas. E, que agora, estão na briga pelas primeiras posições da tabela de classificação e às vésperas da disputa do título da Copa do Brasil.

“A gente vinha de três competições, movimentando todo o grupo, mesmo com alguma dificuldade, eles todos em alto nível de comprometimento, de dedicação, de qualidade. Faz a diferença. Me sinto muito honrado e orgulhoso desse grupo. Aqui, meu agradecimento ao grupo de jogadores. Foi isso que eu fiz depois do jogo. Não ganhamos nada. Ganhamos muita coisa, mas o troféu, não. Para que a gente possa conquistar o troféu, temos que continuar assim. E ainda 20, 30% mais. Sei que eles têm e sei que vão dar”, destacou o treinador colorado.

Após a vitória no Brasileirão, o foco volta a ser a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, se inicia a disputa pelo título da competição. O grupo recebeu folga neste domingo e volta a se reapresentar nesta segunda-feira. A programação prevê um treinamento em Porto Alegre e depois o embarque para Curitiba. Na terça-feira, a delegação treina no palco da partida, na Arena da Baixada. A direção colorado conseguiu junto à direção do Athletico-PR a liberação para trabalhar no estádio.

Na quarta-feira, ocorre o primeiro jogo da final, às 21h30, na Arena da Baixada. A grande decisão será na semana seguinte, no mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

