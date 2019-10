Odair fecha treino e deixa dúvidas na formação para encarar o Cruzeiro

*Valéria Possamai

Na preparação para encarar o Cruzeiro, o Inter mantém aberto as dúvidas quanto a formação de time que entra em campo neste sábado, no Mineirão. Na penúltima atividade da semana, o trabalho ocorreu com portões fechados no estádio Beira-Rio.

As indefinições do time estão concentradas por dois cenários: a volta de suspensos e recuperados e departamento médico. Nestas situações, a boa notícia para o técnico Odair é o retorno de Bruno e Paolo Guerrero, que cumpriram suspensão na última rodada, além de D’Alessandro, que voltou a treinar normalmente.

Justamente pelos retornos abre-se duas dúvidas. Começando pela lateral-direita, apesar da volta de Bruno, Heitor que vem dando boa resposta quando acionado, pode seguir como titular. Ainda como relação a lateral, desta vez, pelo lado esquerdo, Zeca pode ser colado na posição no lugar de Uendel.

D’Ale também protagoniza outra dúvida na escalação da equipe. Apesar do retorno aos trabalhos, o gringo segue sendo reavaliado. Ainda não tem presença garantida entre os titulares tendo em vista a falta de ritmo de jogo, mas deve figurar no banco de reservas. A última partida do camisa 10 foi no jogo de ida das finais da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, há quase um mês. Caso ele não atue, Nonato segue como titular.

Contudo, Odair teve confirmado um novo desfalque. Rafael Sobis teve constatada lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados por três semanas. Além do atacante, Pottker, Moledo e Rodrigo Dourado seguem no Departamento Médico.

Ainda nesta sexta-feira, a equipe faz uma última atividade na capital gaúcha antes da viagem para Belo Horizonte. O provável time para o confronto diante do Cruzeiro, tem: Lomba, Heitor (Bruno), Fuchs, Cuesta, Zeca (Uendel), Lindoso, Edenilson, D’Alessandro (Nonato), Patrick, Nico López e Guerrero.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

