Odair fecha treino e deixa dúvidas no Inter para enfrentar o Flamengo

*Valéria Possamai

O Inter encerrou a preparação para encarar o Flamengo deixando dúvidas quanto à escalação. Nesta quarta-feira, cariocas e gaúchos se enfrentam no Maracanã na disputa direta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

A última atividade antes do enfrentamento ocorreu na manhã desta terça-feira. O trabalho ocorreu totalmente com portões fechados no estádio Beira-Rio. O que deixa dúvidas quanto à escalação.

Para o duelo contra a equipe carioca, um desfalque já é certo: D’Alessandro. O argentino, que ficou de fora da final da Copa do Brasil, sentiu uma lesão na coxa e deve ficar afastado por mais alguns dias.

Com edema na coxa, Rafael Sobis ainda é dúvida. O atacante não atuou no final de semana, contra a Chapecoense.

Já Nonato pode ser a novidade entre os titulares. E, justamente pela possibilidade de entrada do meia-campista gera uma série de indefinições na formatação. O jovem, que teve os direitos adquiridos em definitivo pelo colorado, disputa posição com Patrick.

Logo após o treinamento, a delegação inicia o deslocamento para o Rio de Janeiro. Flamengo e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

