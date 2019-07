Odair Hellmann lamenta resultado do Gre-Nal, mas garante melhora: “Quanto mais tu performar e tiver desempenho, mais estará perto da vitória”

Após o empate com o Grêmio, no Beira-Rio, no Gre-Nal 421, o técnico do Internacional, Odair Hellmann, comentou o resultado, sem muita empolgação, em coletiva concedida à imprensa: “Não é gosto de derrota, mas, pelo que a equipe performou, a vitória, se tivesse, seria para nós. O Grêmio leva um ponto e tem que comemorar esse ponto”.

O comandante colorado foi questionado sobre a atuação do jovem Heitor, que entrou em campo no clássico. Ele foi todo elogios ao garoto e disse que, mesmo ele tendo recebido o cartão, “foi muito bem, muito consistente, maduro. Por isso deixei ele o jogo todo”. Sobre a dúvida Dourado e Lindoso, ele deixou claro que Dourado fica fora até se recuperar e diz que, quando ele voltar, decidirá qual dos dois fica na titularidade.

Odair foi bem enfático, mostrando ter clareza sobre onde o Inter errou. “A gente foi muito intenso na marcação e isso caiu um pouco no segundo tempo”, salientou o técnico e completou: “A gente não está comemorando empate e nem vamos comemorar empate´. Gostaríamos de ter vencido”. Ele ainda destacou que, mesmo com os erros da sua equipe, o time visitante não teve um desempenho tão positivo: “Quero deixar bem claro que, mesmo com essa facilidade que ele [Grêmio] tem de criar, não criou nada”.

O técnico disse que já está estudado os próximos adversários. Ele ainda destacou que sabe da necessidade de manter uma boa performance nos próximos compromissos do Colorado. “Quanto mais tu performar e tiver desempenho, mais estará perto da vitória”, destacou Odair.

