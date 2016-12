O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Fernando Zavala, anunciou nesta quarta-feira (28) mudanças na lei de licitações no país para excluir a Odebrecht e outras empresas ligadas à corrupção de obras públicas no país.

A nova Lei de Contratações do Estado visa “impedir que empresas sancionadas por atos de corrupção participem de novas licitações ou concorrências públicas”, declarou Zavala em entrevista coletiva. “Odebrecht e outras empresas não vão poder participar de novas licitações enquanto permanecerem sob sanções por atos de corrupção”.

Panamá

A empresa brasileira também é alvo de ação do Ministério Público do Panamá, que inspecionou os escritórios da Odebrecht no país, além de três bancos. A operação foi realizada pela FEA (Procuradoria Especial Anticorrupção), criada para investigar exclusivamente os casos de corrupção que envolvem a Odebrecht, como o pagamento de US$ 59 milhões em subornos a funcionários. (AG)

