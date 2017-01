Odebrecht também causa estripulias na Venezuela

O líder opositor venezuelano Henrique Capriles esclareceu que foi convocado pela Procuradoria-Geral do país para depor hoje por casos relacionados com o uso de recursos de seu governo no Estado de Miranda e não com o escândalo da construtora brasileira Odebrecht, como ele disse antes. Segundo o governador, os casos são por pagamento antecipado de serviços funerários, um contrato para mensagens institucionais na TV e convênios de cooperação internacional com Polônia e Grã-Bretanha.

Capriles temia ser acusado de ter vínculos com propinas pagas pela empreiteira. O acordo da empresa com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que quase 800 milhões de dólares foram pagos em subornos na Venezuela. Capriles convocou uma entrevista coletiva para se defender previamente e afirmar que a convocação fazia parte de uma perseguição política conduzida pelo presidente Nicolás Maduro. Segundo ele, a Procuradoria abriu seis processos administrativos que buscam inabilitá-lo politicamente, algo que deixaria a oposição sem uma de suas principais figuras em uma eventual eleição.

O opositor, do partido Primero Justicia, afirmou que as obras da Linha 1 do metrô Los Teques – uma das executadas pela empreiteira no Estado que ele governa – foram contratadas no período anterior a sua eleição, quando Miranda era governado pelo chavista Diosdado Cabello. Além disso, o governo nacional seria, segundo Capriles, o maior responsável pela condução do contrato.

A Procuradoria não deu maiores detalhes sobre quais seriam os “supostos vínculos” entre Capriles e a empreiteira. Segundo o opositor, o órgão atua com parcialidade a favor do Executivo chavista e tem a pretensão de criar base para sua inabilitação política. “Em nosso país, utilizam as leis como se fossem papel higiênico. Papel higiênico que, aliás, está em falta”, ironizou, referindo-se à grave escassez de produtos básicos, alimentos e medicamentos pela qual o país atravessa.

O governo estadual de Miranda foi citado em uma reportagem do Wall Street Journal a respeito dos contratos obtidos pela empreiteira brasileira utilizando pagamento de propina para facilitação. A Odebrecht afirmou que não se manifesta sobre o tema, mas mantém seu compromisso de colaborar com a Justiça. “A empresa está adotando as melhores práticas de compliance, com base na ética, transparência e integridade.” (AE)

