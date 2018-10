A missão da OEA (Organização dos Estados Americanos) que acompanhou as eleições no Brasil apresentou nessa segunda-feira uma avaliação preliminar do processo. Os especialistas internacionais destacaram as “fake news” (notícias falsas) e a violência nas campanhas e apresentaram recomendações sobre este e outros temas, como financiamento de campanha, participação de mulheres e indígenas.

