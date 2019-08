Oferta de produtos saudáveis cresce na capital gaúcha

Seguindo uma tendência mundial, em busca de qualidade de vida os brasileiros estão começando a mudar seus hábitos de consumo. As novas escolhas podem ser percebidas não só em pesquisas de comportamento, mas também numa maior oferta de produtos alinhados a esse ideal, e de variados segmentos.

Adepta da vida saudável e atenta a essa onda global, a empresária Tatiane Seibel inaugurou na capital gaúcha, dia 2 de agosto, uma nova unidade da Armazém Fit Store, 100% focada em produtos naturais. “O grande diferencial da loja é que todos os produtos passam por uma avaliação da nutricionista da rede e devem se enquadrar em um ou mais pré-requisitos, como: fit, low carb, vegano, funcional, sem glúten, sem lactose e sem conservantes”, informa a proprietária.

A franquia, que é do Espírito Santo, está entre as principais redes de alimentação saudável do mercado, e já conta com, aproximadamente, 50 lojas no Brasil, sendo três no Rio Grande do Sul: Teutônia, Caxias do Sul e, agora, Porto Alegre. Atualmente, conta com mais de 10 mil produtos, de 500 marcas diferentes.

Localizada em um amplo espaço de 150 m², no coração do Moinhos de Vento (Rua Tobias da Silva nº 139), a unidade porto-alegrense comercializa suplementos, marmitas e lanches fit e funcionais, shakes, orgânicos, cereais, grãos, farinhas, alimentos variados e kombuchas. Também são vendidos produtos de beleza e higiene, como desodorante de pepino, sem alumínio; sabonete facial sem glúten; pasta de dente 90% composta por produtos naturais e sem flúor; itens para tratamento capilar sem glúten; protetores solar com Tinosorb, ativo capaz de absorver e refletir energia, e creme antissinais desenvolvido com ciência epigenética. “Os produtos seguem o mesmo conceito natural, sem aditivos químicos e, muito importante, não são testados em animais”, explica a empresária.

Para Seibel, que investiu R$ 700 mil na abertura da Armazém Fit Store, as pessoas estão tendo uma maior consciência de que qualidade de vida está diretamente ligada a um consumo saudável, e isso não tem a ver só com comida. “Por isso, a este mercado vem crescendo tanto”, afirma ela, que já projeta a expansão da rede com a abertura de mais uma loja para os próximos meses.

