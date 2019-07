Oferta pública de ações da BR Distribuidora é anunciada pela Petrobras

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, a Petrobras anunciou, nesta terça-feira (3), a oferta ao mercado de parte de sua fatia nas ações da Petrobras Distribuidora S.A (BR Distribuidora). A companhia fez um aviso ao mercado sobre a oferta pública, mas o pedido de registro do negócio ainda deverá passar por análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para aprovação.

“A oferta base das ações será de 25%, podendo chegar até 33,75% do capital social da companhia, a depender do exercício do lote adicional e do lote suplementar”, informou a estatal.

Em maio, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a forma que a empresa vai vender sua participação majoritária na BR Distribuidora no mercado de ações. Após a venda das ações, a Petrobras deve permanecer com uma participação inferior a 50% das ações da BR Distribuidora.

Caso a venda seja bem sucedida a estatal deverá receber cerca de R$ 7 bilhões pela negociação.

