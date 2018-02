Oficina apresenta benefícios do arroz para a saúde

Consumido em todos os continentes, o arroz é um cereal que possui os sete nutrientes indispensáveis em sua composição: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras e água. Possui variedades para diferentes finalidades, indo do branquinho tradicional ao arroz preto, vermelho, basmati, para sushi e o especial para carreteiro. Na forma de farinha, é base para a alimentação dos celíacos. E, ainda, dá origem a óleo e leite utilizados em receitas do dia-a-dia. Com tantas possibilidades e oportunidades, a 28ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz realizou na quarta-feira e quinta-feira, 21 e 22 de fevereiro, palestra e oficina para apresentar ao público os benefícios do grão.

A nutricionista do Instituto Rio Grandense do Arroz, Carolina Pitta, discorreu em detalhes sobre as propriedades nutricionais do grão, que incluem combate à hipertensão e controle da diabetes. Ela aproveitou também para fazer um alerta em relação ao aumento de casos de obesidade no mundo, que atingem, atualmente, cerca de 10% dos adultos. No Brasil, dados de 2015 mostram que 53,9% da população maior de 18 anos está acima do peso. Neste cenário, o arroz pode ser um aliado: parabolizado ou integral, é indicado para exercícios físicos de longa duração. “Com digestão mais lenta, libera energia aos poucos e auxilia na sensação de saciedade, contribuindo assim para o emagrecimento”, explicou.

Na sequência, a vice-presidente da Associação dos Celíacos do Brasil (Acelbra), Ester Benatti, contou, num depoimento emocionado, como é levar uma vida totalmente sem glúten e como o arroz é importante numa rotina repleta de cuidados. “Precisamos ter a cabeça aberta e entender que farinha de arroz não é igual à de trigo. Logo, tem suas próprias características e maneiras para preparar os pratos”, ressaltou. No entanto, ela lembrou que a dieta dos celíacos hoje está mais difundida, e traz resultados também para atletas e pessoas com doenças autoimunes, sendo indicada ainda para quem precisa de recuperação muscular mais rápida.

Principais benefícios do arroz

É rico em fibras: produz saciedade, favorece a redução de peso, contribui com o trânsito intestinal e diminui o risco de câncer de cólon;

Auxilia na prevenção e tratamento da diabetes;

Contribui para a regulação intestinal;

Melhora a tolerância à lactose;

É rico em gama-orizanol, antioxidante que combate os radicais livres, retardando o envelhecimento e prevenindo doenças;

Auxilia no combate à osteoporose;

O arroz integral contém antioxidantes e fibras que protegem contra diversos tipos de câncer;

Previne doenças cardiovasculares e derrames cerebrais;

É um alimento livre de colesterol e gorduras trans;

Não contém glúten, sendo a base de alimentação dos celíacos;

É hipoalergênico, podendo ser consumidos por todos, em qualquer fase da vida;

É fonte de ácido fólico: auxilia no desenvolvimento fetal.

Deixe seu comentário: