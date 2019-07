Oficina Culinária em Alemão: Bolo de Maçã (4 horas) será neste sábado (27)

Neste sábado ( 27), entre 14h e 18h, no food-coworking Criativos Compulsivos (Av. Guaíba, 4.670 – Vila Assunção – Porto Alegre, RS), a química gaúcha Maria Elisabete Haase-Möllmann, que escreveu sua tese de doutorado em alemão na Universidade de Bremen, realiza a Oficina Culinária em Alemão: Bolo de Maçã (4 horas).

Apaixonada por experimentar novas receitas, ela encontrou nas experiências de cozinhar uma forma de se apropriar de novas línguas e integrar-se com pessoas de diferentes nacionalidades e formação.

Entre 1992 e 2013 morou na Alemanha, Finlândia e Bulgária, sempre aprendendo receitas e ingredientes locais na língua do país. Foram anos em que dava aulas particulares de Português através da culinária, com receitas brasileiras de sobremesas.

Em 2019 passou a dar aulas particulares de alemão em Porto Alegre, renova então com a Oficina a experiência culinária na língua estrangeira, significando o aprendizado do alemão com e em todos os sentidos.

Ela vai preparar, em alemão, com as devidas explicações também em português, o chá preto da Frísia Oriental “Ostfriesentee”, além da receita de bolo de maçã “Apfelkuchen, sehr fein”, que cada aluno levará para casa.

