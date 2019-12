Acontece Oficina culinária em alemão ensina a preparar um bolo especial para o Natal

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Bratapfelkuchen será degustado ao final, acompanhado de café e muita conversação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O espírito de Natal toma conta do ambiente acolhedor e referência de disseminação da cultura, língua e culinária alemã, o Centro Cultural 25 de Julho em Porto Alegre, que convidou a química gaúcha Maria Elisabete Haase-Möllmann a ministrar Oficina culinária que ensina a preparar um bolo especial para o Natal – o Bratapfelkuchen, no próximo dia 12 de dezembro, das 14 às 18h.

Participantes que queiram conversação em alemão de forma viva e prática, terão oportunidade de aprender a preparar um bolo e ter todos os passos descritos a partir da receita original. Segundo Maria Elisabete, serão dadas dicas de como sempre obter um bolo fofinho, cheiroso e muito delicioso acompanhado de creme batido, a famosa Sahne. Igualmente serão relatadas curiosidades sobre desenvolvimento de tecnologia de alimentos na Alemanha, tendo como exemplos os ingredientes fermento, café e maçãs.

Maria Elisabete inicia com a tradução da receita Bratapfelkuchen, sendo necessário um conhecimento básico da língua alemã (por exemplo, aprendizado nível A1 completo). A participação ativa de todos segue na preparação – batendo a massa e o creme, descascando as maçãs, montando o bolo – possibilita o aprendizado vivo da língua e aptos, após o curso, de preparar esta delícia em casa e servi-la aos familiares e amigos. “Por fim, iremos degustar os bolos e do creme batido preparados, acompanhados de um delicioso café de filtro em ambiente temático. E continuamos conversando em alemão! Rundum: Es weihnachtet!”, diz ela.

Mais informações e inscrições pelo site do Sympla (link https://www.sympla.com.br/oficina-de-bolo-em-alemao-e-natal-backkurs-es-weihnachtet__712275). Apenas as pessoas interessadas que não acessem a internet e a plataforma digital de eventos Sympla podem realizar inscrição junto à secretaria ao telefone (51) 3342-8733. Há estacionamento disponível no local (Rua Germano Petersen Jr, 250 – bairro Auxiliadora, Porto Alegre – RS).

Compartilhando histórias

A química gaúcha Maria Elisabete Haase-Möllmann, é apaixonada por experimentar novas receitas e encontrou nas experiências de cozinhar uma forma de se apropriar de novas línguas e integrar-se com pessoas de diferentes nacionalidades e formação, compartilhando histórias e estórias e muita alegria.

Entre 1992 e 2013 morou na Alemanha, Finlândia e Bulgária, sempre aprendendo receitas e ingredientes locais na língua do país. Foram anos em que dava aulas particulares de Português através da culinária, com receitas brasileiras de sobremesas.

O Curso

O curso oferecerá preparação do bolo, em alemão, degustação do bolo e café preparado, água saborizada, envio da receita em alemão anterior ao evento, por e-mail, discussão guiada sobre a tradução da receita (1-2 páginas) do alemão para o português, com identificação das estruturas gramaticais, receita com estrutura descritiva, verbos, ingredientes, números e medidas e modo de preparo, infra-estrutura de cozinha (ao lado do espaço Cristal), todos os ingredientes, ambiente aconchegante e temático para degustação (espaço Cristal) e avaliação do curso.

