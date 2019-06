Oficina de Arte voltada a crianças e inspirada em renomadas pintoras está com inscrições abertas

A Escola de Arte Ateliê Oca realiza uma oficina inspirada nas pinturas de Beatriz Milhazes e Tarsila do Amaral, e nos poemas de Cecília Meireles. Ministrada por Ana Tedesco, “Aquarela Divertida” é voltada a crianças a partir dos 6 anos.

Durante as aulas a turma fará uma jornada por florestas e jardins cheios de animais imaginários, criando os próprios mundos em aquarela e outros materiais. As inscrições estão abertas para turmas nas seguintes datas: 19 e 26 de junho (quartas-feiras), das 10h às 12h ou 27 de junho e 04 de julho (quintas-feiras), das 14h às 16h.

AQUARELA DIVERTIDA

Oficina em duas aulas:

19 e 26 de junho (quartas-feiras), das 10h às 12h

ou 27 de junho e 4 de julho (quintas-feiras), das 14h às 16h

Público: crianças a partir de 6 anos

Local: Ateliê Oca – Rua Francisco Ferrer, 408 – Bairro Rio Branco

Ministrante: Ana Tedesco

Coordenação: Anelore Schumann

Inscrições antecipadas:

WhatsApp: (51) 98175-8225

E-mail: arteirospoa@gmail.com

Deixe seu comentário: