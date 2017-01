Oficina de Choro Santander Cultural estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

A Oficina de Choro Santander Cultural expande suas atividades em 2017. Uma das mais longevas iniciativas na área de educação musical no país – o projeto existe há 12 anos – vai ampliar sua equipe de professores, aumentando a capacidade de alunos e trazendo novas áreas abordadas como aulas de criação e improviso.

Na formação da nova equipe músicos destacados no estado, como Samuca do Acordeon, Elias Barboza, Guilherme Sanches, Lucian Krolow, Alexandre Susin e Mônica Kern na produção executiva e comunicação, se unem com o objetivo de proporcionar educação musical através da linguagem choro, incentivando a postura criativa e a formação de multiplicadores desse estilo. A oficina de choro é coordenada, atualmente, pelo músico Mathias Pinto.

A Oficina de Choro têm entrada franca, sendo que as inscrições já estão abertas. Mais informações e inscrições pelo e-mail: oficinachoroesamba@gmail.com ou telefone (51)3287.5500.

