Oficina de Finanças para Mulheres aborda o dinheiro sob a ótica feminina

Com o cenário atual de crise e instabilidade econômica, a insegurança pode ser evitada com conhecimento financeiro. Mas esse não é um assunto comumente abordado para mulheres. Pensando em reverter esse cenário, ocorrerá em Porto Alegre, a oficina Finanças para Mulheres, dia 24 de março, na Fábrica de Ideias Coworking.

A oficina terá abordagem completa da teoria até a prática. Entre os tópicos discutidos estão as razões pelas quais as mulheres não são incentivadas a falar sobre dinheiro, o “orçamento perfeito” de acordo com suas prioridades, como criar uma reserva de emergência e onde investir para garantir um futuro mais tranquilo . Há também, a realização de exercícios práticos para descoberta de prioridades e discussão de casos reais.

A oficina será ministrada pela educadora financeira Leila Ghiorzi, e é direcionada às mulheres interessadas em melhorar sua relação com o dinheiro. As vagas são limitadas. Mais informações e inscrições: http://bit.ly/2DuN9Oc

