Oficina de massinha Play-Doh leva aprendizado e diversão ao I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Entre os dias 16 e 26 de agosto, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo recebe uma atração para o público infantil que une diversão e educação de forma lúdica. Presente em mais de 80 países, a massinha de modelar mais famosa do mundo, a Play-Doh, ganha um espaço temático dentro do I Fashion Outlet, com quatro ambientes e uma série de atividades exclusivas.

Na área Moldar e Aprender, as crianças terão contato com números, letras, cores e formas, através dos produtos da marca, de maneira divertida. No espaço Criações na Cozinha, pratos doces e salgados, feitos de massinha, darão asas à imaginação dos pequenos chefs.

Em Ferramentas e Moldes Divertidos, as crianças serão estimuladas a criar protótipos engraçados e educativos, e na oficina Volta às Aulas, atividades de colorir e criar esculturas complementam o processo de diversão e aprendizado criativo.

“Sempre nos empenhamos para criar experiências únicas de lazer e entretenimento para toda a família. A parceria com a Play-Doh traz mais uma novidade para Novo Hamburgo que, além do seu caráter lúdico, irá estimular a mente dos pequenos participantes”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Além dos quatro espaços e de atividades exclusivas, a brincadeira é acrescida de dois gira-gira no formato de potes gigantes de Play-Doh. O evento é gratuito e permitido para crianças de 3 a 12 anos. A oficina estará localizada em frente ao Restaurante Mamma Mia.

Para mais informações, acesse o site do empreendimento em: www.mundoiguatemi.com.br.

