Oficina na Casa de Cultura Mario Quintana ensina como fotografar no celular e apresenta conceitos básico da arte

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe, neste sábado (5), a oficina “Fotografia de Celular”, de Rennan Mager. O foco é apresentar técnicas e conceitos para introduzir os participantes em um mundo onde todos são fotógrafos em potencial. O curso acontece das 13h às 19h, na Sala Oliveira Silveira, no valor de R$ 80. As inscrições devem ser feitas pelo Facebook (fb.com/rennan.mager) ou pelo WhatsApp (51) 99627-1301.

O objetivo do curso é auxiliar os usuários a melhorar a qualidade das imagens feitas pelo celular. Além disso, as aulas garantem mais atenção às redes sociais dos participantes pelo diferencial do registro. Alinhando teoria e prática, a ideia é que, mais do que aprender a manusear as câmeras dos smartphones e acionar os comandos corretos, os participantes entendam como a fotografia, de fato, funciona, e como algumas limitações técnicas podem ser superadas.

Rennan Mager é publicitário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Com atuação na fotografia desde 2007, domina os processos químicos de captação da imagem, assim como os processos digitais, que são sua especialidade. Professor convidado pela Ufrgs no período de 2014 a 2016, atuou no desenvolvimento e reformulação de cursos de extensão e materiais didático-pedagógicos, além de ministrar cursos e workshops na área desde então.

Confira o conteúdo a ser estudado:

1) Fotometria: quantidade de luz, subexposição, superexposição, exposição padrão;

2) Luz e Sombra: intensidade luminosa, contraste, contraluz;

3) Composição: proporção, enquadramento, conceitos básicos (regra dos terços e outros);

4) Ajustes manuais: foco/desfoque, abertura fixa, velocidade de obturação (congelar x borrar), ISO;

5) Prática fotográfica;

6) Tratamento básico: brilho, contraste, saturação, altas luzes, sombras, efeitos diversos;

7) Impressão x Tela.

SERVIÇO:

Oficina de Fotografia de Celular – com Rennan Mager

Quando: 05 de outubro | Sábado

Horário: 13h às 19h

Onde: Sala Oliveira Silveira | 3º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico/Porto Alegre)

Inscrições: (51) 99627-1301 | ou pelo facebook: @rennan.mager

Valor: R$ 80,00

