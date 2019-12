Rio Grande do Sul Oficina participativa do plano diretor de Xangri-Lá ocorre nesta quinta

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A prefeitura de Xangri-Lá, no Litoral Norte do RS, convida os moradores dos bairros Guará e Figueirinha para a oficina participativa de revisão do plano diretor do município, que será realizada nesta quinta-feira (05), às 19h, no Salão Paroquial do bairro Guará, na rua Olmiro Lima, 163.

“A participação dos moradores desses bairros é fundamental para a construção do futuro do nosso município, esperamos a todos”, afirmou a prefeitura.

